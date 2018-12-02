Aleyna Tilki: Bilerek zekâmla saçmalıyorum

Polemikleri ve açıklamalarıyle gündeme gelen genç şarkıcı Aleyna Tilki, ELLE Dergisi'ne verdiği röportajda, "TV programlarında bilerek zekâmla saçmalıyorum" dedi.

Aleyna Tilki'nin ELLE Dergisi'ne yaptığı açıklamalar şöyle:

''Ben iki karakterle varım. Biri, hayatı gelişine göre yaşayan, absürd açıklamaları ve çocukça davranışlarıyla gündemde olan kız. Diğeri daha olgun, ne istediğini bilen, ayakları yere basan Aleyna. TV programlarında bilerek zekâmla saçmalıyorum.''

''Çok daha iyi imkanlara kavuştuğumda gördüm ki aradığım şey aslında lüks değilmiş. Lüks beraberinde kıroluk da getiriyor.''

''Bir gün 'para ve lüks için eski Aleyna'ya döneceksin' deseler cevabım şu olur:

Beni lüks ve parayla tehdit etmeyin. Bunlar umrumda değil. Elimdeki her şeyi kaybetsem etkilenmem. İstediğim şeyi yapabilmek için metrobüs gişesinin orada uyuyabilirim.''