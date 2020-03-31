Aleyna Tilki: Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum

Şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafa photoshop yaptığını iddia eden kişilere yanıt verdi. Tilki, “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” dedi.

Karantina günlerini evinde geçiren Aleyna Tilki sosyal medyada her gün yeni paylaşımlar yapıyor. İnce belli bir fotoğrafını paylaşan Tilki’ye takipçileri arasında, “Photoshop mu yaptı?’ tartışması başladı. Bazı takipçileri, “Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun” diye yazdı.

Aleyna Tilki gelen eleştirilere, “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” diye yanıt verdi.