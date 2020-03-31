T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aleyna Tilki: Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum

31 Mart 2020 10:58

Şarkıcı Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğrafa photoshop yaptığını iddia eden kişilere yanıt verdi. Tilki, “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” dedi.

Karantina günlerini evinde geçiren Aleyna Tilki sosyal medyada her gün yeni paylaşımlar yapıyor. İnce belli bir fotoğrafını paylaşan Tilki’ye takipçileri arasında, “Photoshop mu yaptı?’ tartışması başladı. Bazı takipçileri, “Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun” diye yazdı.

Aleyna Tilki gelen eleştirilere, “Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum” diye yanıt verdi.

 

ETİKETLER

photoshopsosyal meydaünlüşarkıcımagazinaleyna tilkiAynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorumbel inceltme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24