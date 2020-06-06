2019 yazında bir dondurma markası ile anlaşan ve bestelediği şarkıyla 1 milyon 250 bin TL kazanan şarkıcı Aleyna Tilki, 2020 yazı için zam yaptı.

Aleyna Tilki, geçen yaz bir dondurma markası ile 1 milyon 250 bin TL'ye anlaşmıştı. 2018'de reklamında oynadığı bir jean markasından ise 2 milyon TL almıştı. Şarkıcı parasını da gayrimenkule yatırmıştı. Aleyna 2020 yazı için 250 bin TL zam yapıp şimdi 1.5 milyon TL’ye imza attı.

Aleyna Tilki, kazandığı paralarla annesi Havva Özel ve kardeşi Ayça ile oturmak üzere Çengelköy'den 3 milyon TL'ye Boğaz manzaralı bir daire almış, evin tapusunu da annesinin üzerine yapmıştı.

Konser başına 70 bin TL kazanan Aleyna Tilki, ''Kazancımı annem takip ediyor. Hesabıma harçlık yatırıyor. Kardeşimin harçlığını da ben belirliyorum'' demişti.