Alexsandra Stan hem göze hem kulaklara hitap etti

Özcan DURUSOY / BULDAN(Denizli), (DHA) - DENİZLİ\'nin Buldan İlçesi Yenicekent Mahallesi\'nde düzenlenen \'22\'nci Buldan Yenicekent Tripolis Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali\'nde sahneye çıkan Romanyalı sanatçı Alexsandra Stan kıyafetiyle göze, sesiyle kulaklara hitap etti.

Bu yıl 22.si düzenlenen Buldan Yenicekent Tripolis Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm Festivali kapsamında Buldan\'a bir gün önce gelen Alexsandra Stan, Belediye Başkanı Mustafa Gülbay\'la birlikte Buldan\'ı gezdi. İlk olarak antik Tripolis kentini gezen sanatçı, daha sonra üzüm bağlarında dolaştı. Asmalardan üzüm kopararak yiyen Stan, ardından Buldan\'da dokuma tezgahlarını inceledi. Akşam Yenicekent Mahallesi\'nde, Cumhuriyet Alanı\'nda kurulan sahneye çıkan Alexsandra Stan, alanı dolduran izleyicilere müzik ziyafeti çekti. Birbirinden hareketli parçaları ile izleyenleri coşturan sanatçı, Buldan\'a hayran kaldığını belirterek, üzüm bağları ve tarihi Tripolis kentini de içine alan bir klip çekmek istediğini söyledi.

Alexsandra Stan\'a, Buldan\'da dokunan ve üzerinde kendi resmi bulunan peştamal hediye edildi. Hediyeyi çok beğenen Stan, bu peştamalı evinin en güzel köşesinde saklayacağını söyledi.

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