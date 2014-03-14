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Alexis'in ailesi: Berkin'in acısını paylaşıyoruz, suçlular cezalandırılmalı

Atina'da 2008 yılında öldürülen Alexis'in ailesi 'Berkin Elvan'ın acısını paylaşıyoruz' dedi. Aile, Yunan Cumhurbaşkanı'nın kendilerinden özür dilediğini hatırlattı

14 Mart 2014 15:20

Yunanistan’da 15 yaşında iken polis saldırısında yaşamını yitiren Aleksis Grigoropulos’ın annesi Tzina Aksarliyan, eşi Andreas Konstantinu aracılığıyla “Berkin Elvan'ın ailesinin acılarını paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas, bize gönderdiği mektupla ‘Aleksis’in ölümü hukuk devleti için bir yaradır’ demişti”dedi.

Yunanistan’da 2008 yılında Berkin Elvan gibi henüz 15 yaşında iken polis saldırısında yaşamını yitiren Aleksis Grigoropulos’ın ailesi Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki’ye konuştu.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da 6 Aralık 2008’te 15 yaşındaki lise öğrencisi Aleksis Grigoropulos, polis kurşunuyla vurularak hayatını kaybetmişti. Aleksis’in ölümünün ardından ülke çapında günlerce süren protesto eylemleri yapılmış, öğrenciler dersleri boykot etmişti. Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas ve dönemin Başbakanı Kostas Karamanlis, adı sokağa verilen Aleksis’in ölümü nedeniyle ailesinden özür dilemişti. Devriye gezerken Aleksis’i vuran polis memuru Epaminondas Korkoneas da 2010’da “hiçbir hafifletici neden dikkate alınmadan” müebbet hapse mahkûm edilmişti.

 

Türkiye’nin Aleksis’i

 

Önceki gün Atina’da, Selanik’te Türk Konsolosluğu önünde bu kez Aleksis gibi 15 yaşında ölen Bervin Elvan için eylem yapıldı. Basın da polisin saldırısında ölen Berkin Elvan’ın cenazesine birinci sayfadan geniş yer verdi. Etnos gazetesi, Elvan’ın tıpkı Aleksis gibi 15 yaşında öldüğünü hatırlatarak “Türkiye’nin Aleksis’i için öfke dalgası” başlığı attı, Kathimerini gazetesinde “Başbakan Erdoğan’ın 15 yaşındaki çocuğun ailesine başsağlığı dilemediği” belirtildi. Ta Nea da “Berkin, Erdoğan için kâbus oldu” başlığını kullandı.

Aleksis’in annesi Tzina Aksarliyan’ın, eşi Andreas Konstantinu ise “Grigoropulos ailesinin temsilcisi” sıfatıyla Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili üzüntü duyduğunu söyledi. Konstantinu, "Berkin’in ailesinin acısını paylaşıyoruz. Çocuk tebessümü olan çok genç bir insan nedensiz, ani ve haksız bir şekilde hayatını kaybetti. Aileye sabır diliyoruz. Adaletin yerine gelmesi için suçluların örnek teşkil edecek şekilde cezalandırılmalarını bekliyoruz. Bir çocuk, ekmek almak için evinden çıkıyor ve bir daha dönmüyor. Türkiye’de devlet, Berkin’in ailesinden özür dilemeliydi. Cumhurbaşkanı Papulyas, Grigopolus’un ölümü üzerine bize gönderdiği mektupta “Aleksis’in ölümü hukuk devleti için bir yaradır” demişti” diye konuştu.

 

Aleksis ile Berkin konuştu!

 

Öte yandan Yunanistan’da Sholiastes Horis Sinora, Mpalothies, Myblocs isimli bloglarda Aleksis ile Berkin arasında geçen hayali bir konuşma yayınlandı. İnternette ilgi gören konuşma şöyle:

- Selam, ben Aleksis

- Selam, ben Berkin.

- Berkin? Ne garip isim? Kaç yaşındasın?

- 15, sen?

- 15… 15’tim yani. 21 olacaktım hâlâ orada olsaydım.

- Nasıl?

- Biliyor musun, Berkin, bir gün ikimiz beraber basket oynamaya gidebilirdik. Neden olmasın?

- İkimizin ortak bir noktası var.

- Evet Berkin. Öldürdüler bizi. Üniformalılar… Ve şimdi…

- Ve şimdi?

- Ümit edelim ki, ölümümüz vasıtasıyla, oradakiler mücadeleye devam etsinler. Bizim gibi çocuklar bu konuşmayı yapabilsin diye.

 

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