Alex Lewis'in muhteşem öyküsü...

İstediği ne varsa yaptı

Yalnızca 3 yıl ömrünüzün kaldığını bilseniz ne yapardınız? İngiltere’de yaşayan Alex bu soruyla karşı karşıya kaldığında henüz 17 yaşındaydı. Kemik kanseri olduğunu öğrenen Alex’in doktorları ellerinden geleni yapmalarına karşın hastalığın yayılmasını engelleyemeyeceklerini söylediler. Alex, kalan günlerinin birini bile boşa geçirmemeye karar verdi ve son 3 yılına bir ömrü sığdırdı.Bundan 3 yıl önce dünyanın farklı yerlerinde birçok arkadaşı bulunan, sporu çok seven Alex, bir gün kolunda bir ağrı hissetti. Başlangıçta çok sık tenis oynadığı için kaslarını zedelediğini düşündü ve üzerinde fazla durmadı. Fakat ağrılar geçmek bilmeyince bir doktora gitmeye karar veren Alex kemik kanseri olduğunu öğrendi.Birkaç defa ameliyat oldu, kemoterapi gördü; ancak hiçbir şey Alex’in vücudundaki tümörün yayılmasını önleyemedi.Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Alex, hayatının son yıllarını kendisine acıyarak ya da bir hastane odasında geçirmeyi kendine yediremedi. Önce Yeni Zelanda’ya gitti, burada paraşütle atladı. Daha sonra Dubai’ye, yeniden İngiltere’ye ve daha birçok ülkeye gitti, akla gelebilecek pek çok macera sporunu yaptı. Sonra bir gün ani bir kararla Avustralya’ya bir bilet aldı ve oradaki arkadaşlarının yanına giderek her gece bir başka partiye katıldı. Yaptığı tüm yolculuklar boyunca yüzünden gülümsemesi eksik olmayan Alex, bir gün katıldığı bir partide daha önceden tanıştığı Ali adlı bir kızla karşılaştı.Ali’ye ilk görüşte âşık olan Alex, kalan günlerini birlikte geçirmek istediği kadının Ali olduğuna karar verdi ve onunla nişanlanarak ailesinin evine geri döndü. Alex, “Bana savaşmam için bir neden daha verdi” dediği Ali’yle her gününü birlikte geçirdikleri 3 aya, 6 yıllık bir ilişki sığdırdı. Son zamanlarda ağrıları artınca aşırı derecede morfin almaya başlayan Alex buna karşın mümkün olduğunca ayakta duruyor ve partilere katılmayı sürdürüyordu. Son “yeni yılına” ailesiyle giren Alex, şubat ayında da Ali’yle evlendi. Ancak durumu iyice ağırlaşan Alex, evlendikten kısa bir süre sonra, 22 yaşına henüz yeni basmışken hayata gözlerini yumdu. Son ana kadar ailesine istediği gibi bir hayat sürdüğünü söyleyen Alex’in evinde şimdi gözyaşı yerine onun istediği gibi kahkahalar çınlıyor.