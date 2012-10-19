Alex de Souza Coritiba'da 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sportif Direktör ve Teknik Sorumlu Aykut Kocaman’la anlaşamadığı için Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden ve futbola başladığı takım olan Coritiba’ya dönen Alex de Souza, kendisini Brezilya kulübüne Yeni takımı Coritiba’ya dönen Alex de Souza, kendisini Brezilya kulübüne bağlayan imzayı statta binlerce seyirci önünde atarken, Alex’in yıllık 2 milyon euro alacağı açıklandı. Yeni takımının stadyumunda büyük bir taraftar topluluğuna tanıtılan Alex de Souza için binlerce kişi “Alex geri geldi” şeklinde tezahüratlarda bulundu. 20 numaralı forma verildi.

Coritiba’nın internet sitesinden duyurulan habere göre, Coritiba’da 10 numarayı Galatasaray’ın Brezilyalı eski oyuncusu Cassio Lincoln’ün giymesinden dolayı Alex’e 20 numaralı forma verildi. Alex, Fenerbahçe’de de uzun yıllar bu numarayı sırtında taşımış daha sonra 10 numaraya geçiş yapmıştı. Lincoln de yaptığı açıklamada “Alex için 10 numaradan vazgeçebilirim” demişti.

Bu arada, Cassio Lincoln ile aynı pozisyonda oynayan Alex de Souza’nın Coritiba’ya resmi imzayı atması bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Alex’in gelmesiyle Cassio Lincoln’un forma şansının azaldığı ve takımdan ayrılabileceği ileri sürülüyor.