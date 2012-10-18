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Spor

Alex de Souza Coritiba'da

Fenerbahçe'den ayrılan Alex de Souza yetiştiği kulüp Coritiba'ya transfer oldu

18 Ekim 2012 11:59

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alex futbola başladığı Coritiba'ya döndü.

Coritiba taraftarına müjde, Nautico maçının devre arasında verildi. Alex'in tribünden izlediği maçın devre arasında taraftarlara izletilen video ile birlikte Couto Pereira Stadı'nda bayram yaşandı.

Alex'in transferi ışıklı reklam panolarıyla da tribünlere aktarılırken, taraftarlar Alex'in açıklamalarını alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde kutladı. Ayrıca tribünlerde üzerinde "Altın çocuk Alex" yazılı Alex'in fotoğrafının yer aldığı pankartlar da açıldı.

Hep Coritiba'ya dönmeyi hayal ettiğini belirten Alex, "1997 yılında ayrılırken döneceğime dair kimseye söz vermemiştim. Ama bir gün buraya geri döneceğimi ve bu harika formayı yeniden giyeceğimi kendi kendime söz vermiştim. Bu anı hep hayal etmiştim" dedi.

Alex, Coritiba'da Lincoln ve Deivid ile birlikte forma giyecek.

Yıldız futbolcunun resmi sözleşmeyi perşembe günü imzalaması bekleniyor.

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