Erdoğan: Alex'ten Türkiye'nin Brezilya'daki yüzü olmasını istedik

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'yle tartışmalı bir şekilde yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Alex de Souza'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan Alex'in gidişinin böyle olmaması gerektiğini söyledi. Başbakan, "Alex'in Türkiye'nin Brezilya'da tanıtımında önemli katkılar sağlayabileceği düşüncesindeyiz. Kendisi bu konuda bize yardımcı olacağını söyledi" dedi.

Başbakan Erdoğan, Azerbaycan Ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Başbakan'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle::

'Böyle olmamalıydı'

"Alex'e sonunda böyel bir gidişin olmasın ben de arzu etmemezdim. Futboluna hayrandım. Böyle olmamalıydı. İki çocuğu burada meydana geldi. Vatandaşlığı önündeki bazı engelleri aşmak için bizden destek istemişti. Burada evini aldıktan sonra spora hizmet etmek isteyen bir insandı."

'Alex Türkiye'nin yüzü olmasını istedik'

"Bizim olimpiyatlarla ilgili Rio'da yapılacak konularda Türkiye'nin oradaki yüzü olmasını istedik. Türkiye'nin Brezilya'da tanıtımında önemli katkılar sağlayabileceği düşüncesindeyiz. Bu konuda bize yardımcı olacağını söyledi. Kendisine huzur ve mutluluk diliyorum."

Aziz Yıldırım'ın ismini kullanmadı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Aziz Yıldırım'ın ismini kullanmadan 'Fenerbahçe Kulübü Başkanı' ifadelerine yer vermesi dikkat çekti.