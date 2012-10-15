'Bizden açıklama isteme, git kurumundan bilgiyi al'

Başbakan Erdoğan, Azerbaycan Ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Rusya'nın Suriye ile yaşanan uçak krizine dair ayrıntılı bilgi istediğini söyleyerek Rusya yönetimine, 'Bizden istemene gerek yok. Ne gönderildiği konşimentoda belli. Git gönderen kurumundan bu bilgiyi al' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

'Radar malzemesi diye saptırmanın anlamı yok'

Bunu radar malzemesidir diye saptırmanın anlamı yok. Bu radar malzemesi de zaten harp malzemesi işlevini görmektedir. Şu anda bizim ilgili birimlerimiz bunlar üzerindeki çalışmalarını hala devam ettirmekte.

'Bizden bilgi istemene gerek yok'

"Biz buna rağmen çok da detaylı açıklamalar yapmayalım dedik, ama harp malzemesi olduğu konusu kesindir. Gönderen belli alan belli. Türkiye MKE'si neyse o kurumda aynı. Aksini Rusya’daki firma açıklamış değil, Rusya bizden bilgi istiyor, bizden istemene gerek yok. Ne gönderildiği konşimentoda belli. Bu işi sağa sola saptırmanın anlamı yok, resimleriyle tüm malzemeler elimizde."

THY'ye Suriye talimatı

"Suriye hava sahasını Türk uçaklarına kapattı deniliyor. Bu olay olduğu andan itibaren ben Türk Hava yollarına talimatımı verdim, dedim ki hemen süratle bundan böyle Suriye hava sahasını Türk uçakları olarak sivil havacılıkta biz kullanmayacağız ve kararınızı buna göre alıyorsunuz. Diğer sivil uçaklara da bunu bildirin dedik ve bakanlığımıza da bu talimatı verdik. Biz o adımı attıktan birkaç gün sonra Suriye bu adımı attı.

Kendi hava sahamızı Suriye’nin sivil havacılık sistemine kapatılmasıyla ilgili talimatı da bu olaydan hemen sonra verdik. Bunun uluslararası sivil havacılıkta hukuku neyse bunu yapın, biz artık kendi hava sahamızı da Suriye uçaklarına, savaş uçaklarından sonra ona da kapatacağız."

Ermenistan uçağı

"Bugün ayrıca bir Ermenistan uçağının Erzurum’a indirilmesi olayı oldu. Burada yine bazı ihlaller sebebiyle bu indirme işlemi gerçekletirildi. Fakat yapılan aramalar neticesinde herhangi bir sıkıntı doğuran netice olmadığı için uçak yola çıkmış oldu."