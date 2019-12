'Alevilerin uç fikirlerine itibar etmiyoruz'

Bakan Yazıcıoğlu, Alevilerin Diyanet’in kapıtılması, din dersinin kaldırılması gibi taleplerini ‘uç fikir’ olarak nitelendirdi



Devlet Bakanı Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu, Alevi Bektaşi Federasyonunun uç fikirlerine itibar etmediklerini söyledi.



AKP Kadirli ilçe kongresine katılmak üzere dün karayoluyla Osmaniye'ye gelen Bakan Yazıcıoğlu, geceyi Osmaniye Polis Evi'nde geçirdi. Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek'in ev sahipliğini yaptığı kahvaltıya katılan Yazıcıoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Devlet Bakanı Prof. Dr. Yazıcıoğlu, Alevi Bektaşi Federasyonunun mitingi ile 'Diyanet İşleri Başkanlığı ve Alevi köylerindeki camilerin kapatılması, okullarda din dersinin kaldırılması' yönündeki talepleri konusundaki bir soruya Bakan Yazıcıoğlu, "Bu tür uç fikirlere itibar etmiyoruz" dedi.



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir Cumhuriyet kuruluşu olduğunu ifade eden Bakan Prof.Dr. Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk'ün Cumhuriyete kazandırdığı önemli kurumlardan bir tanesidir. Bugün ülke içerisinde en ücra yerlere kadar temsilcisi olan gerçekten güzide bir kuruluşumuzdur. Bütün İslam dünyasından, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden her gün Türkiye'ye heyetler gelir, diyanetin yapısını incelerler. Diyaneti örnek alarak kendi ülkelerine nasıl taşıyabileceklerinin hesabını yaparlar. Bu durumda iken şimdi biz bu uç fikirlere itibar etmemiz söz konusu değil."



"Diyanet İşleri Başkanlığı Osmanlı devletindeki Şeyhülislamın devamı gibidir" diyen Bakan Yazıcıoğlu, "Türkiye, imparatorluk birikimlerinin yerine 85 yıllık Cumhuriyet deneyimlerini oturtmuş bir ülkedir. Geldiğimiz nokta çok önemli bir noktadır. Herkes bizi rehber olarak örnek alıyor. Bizler bu konuda herkese destek olmaya çalışıyoruz, daha doğrusu birikimlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bizler büyüklük, ağabeylik yapmak peşinde de değiliz. Biz diyoruz ki; gerek din eğitiminde, gerekse din hizmetlerinde Türkiye çok önemli bir noktadadır. Bizimle bu tecrübeleri paylaşmak isteyen herkesle paylaşmaya hazırız" diye konuştu.



Alevi vatandaşlarının bir takım sıkıntılarının olduğunu da belirten Bakan Yazıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz Alevi vatandaşlarımızı sıkıntıları konusunda onları kaile alıyoruz, onlarla görüşüyoruz ve diyalog halindeyiz. Ama Alevi vatandaşlar ile diğer ülkelerde yaşayan Sünni vatandaşlar arasındaki ortak paydalar çok daha geniştir. Müştereklerimiz çok fazladır. Allah inancında, peygamber inancında, ehlibeyt sevgisinde hiçbir farklılık yoktur. Bir kısım çevreler faklı bir kısım sivri fikirleri öne çıkarmak suretiyle bir politika güdüyorlar. Bunun ülkenin menfaatine olmadığını söylemek istiyorum. Ama biz her inanç gurubuna mensup olan vatandaşlarımızın, kendi inanç sistemleri içerisinde bu ülkede rahat ve huzur içerisinde yaşamalarını arzu ediyor, istiyoruz. Genel çerçevemiz budur. Ama bu çerçevenin içerisini doldurmak konusunda bazı sıkıntılar oluyor, onları da karşılıklı diyaloglar ile çözeceğimize inanıyorum."



Daha sonra inşaatı devam eden Zafer Camiini gezen Devlet Bakanı Yazıcıoğlu, müftü vekili Hüseyin Öztürk'ten cami hakkında bilgi aldı. Caminin biran önce bitirilebilmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.(DHA)