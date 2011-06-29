-ALEVİLERDEN DUR DAĞI HASSASİYETİ ANTALYA (A.A) - 29.06.2011 - Antalya'nın Elmalı ilçesi Tekke köyündeki Abdal Musa Dergahı'nın arkasında yer alan ve Aleviler tarafından kutsal sayılan Dur Dağları'nda mermer çıkarılmasının durdurulmasını isteyen Abdal Musa Gönüllüleri, Valiliğe 2012 imzalı dilekçe verdi. Bölge halkı, Dur Dağları'nın tarih ve inanç turizmi alanı ilan edilmesini istiyor. Abdal Musa Gönüllüleri Sözcüsü Cemal Kaya, dilekçeleri Valiliğe verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Abdal Musa'nın 730 yıllık bir dergah olduğunu belirterek, ''Bizim değil, dünyanın ortak mirası. Dur Dağları'nda Abdal Musa'nın dervişleri yatmakta. Aleviler ve Sünniler için burası bir inanç merkezi. Bu yüzden korunmasını istiyoruz. Biz taş alıyoruz, o taşı kalbimizde saklıyoruz inancımız gereği. Ondan sonra çocuğumuza bırakıyoruz o taşı, sonra torunumuza bırakıyoruz. Mermer ocağı bizim inancımızı eziyor. Burada çıkarılan mermer süs eşyası olarak kullanılıyor, inancımız yerler altında, bu bizi yaralıyor'' diye konuştu. Valiliğin bu konuda duyarlı olduğunu ancak faaliyete henüz son vermediğini belirten Kaya, şunları söyledi: ''Devletimizin mermer ocağı çalışmasına son vermesini istiyoruz. Valiliğin duyarlı olduğunu ve bu konuda bir çalışma başlattığını, kapatma ile ilgili birtakım kararlar aldığını biliyoruz. Bölgenin kutsal olduğunu onlar da biliyor. Biz bir an önce faaliyetlerin son bulmasını istiyoruz. Kültürlerin, inançların korunması devletin görevi. Her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği kutsal Dur Dağları'nın ve Abdal Musa Dergahı'nın yok edilmesine seyirci kalınmamalıdır.'' -HİNTLİ MASLAHATGÜZAR DA ÜZÜNTÜ DUYDU- Bu arada, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak'ı ziyaret eden Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dr. AVS Ramesh Chandra'a, Dur Dağları'ndaki mermer ocağını işleten Hindistanlı bir aileye ait olduğu belirtilen şirketin, Aleviler için kutsal sayılan bölgede faaliyet gösterdiği anımsatıldı. Soru üzerine Maslahatgüzar Dr. AVS Ramesh Chandra, ''İlk kez duyuyorum, kesinlikle katılmıyorum, üzüntü duydum. Tarihi alanlar, tapınak gibi yerler korunmalı. Buna zarar veren insanlar farklı çerçeveye konulmalı'' dedi. Antalya Valisi Ahmet Altıparmak da konunun çok hassas olduğunu belirterek, ''Bölgenin korunması için çalışma yürütüyoruz'' bilgisini verdi. Altıparmak, mermer ocağına daha önceki yıllarda izin verildiğini hatırlattı.