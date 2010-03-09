T24 - "Çağdaş Solda Büyük Buluşma' hedefi ile yeni bir sol parti kuruluyor.



Partini adı Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) olacak. Genel Başkanı ise eski Çalışma Bakanı Ziya Halis. Ancak partinin en büyük destekçileri arasında Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız var.



Yani Aleviler ilk kez bir siyasi partinin çatısı altına giriyor. Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin kuruluş dilekçesi yarın İçişleri Bakanlığı'na verilecek.



13 Mart Cumartesi günü de SHP ile birleşme gerçekleşecek. SHP 3. Olağanüstü Büyük Kurultayı'nda EDP'ye katılacak.



"Çağdaş Solda Büyük buluşma' kapsamında kurulacak partide eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Gençay Gürsoy, KESK Başkanı Sami Evren, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç gibi isimler yer alacak.



Yeni partinin ilk genel seçimde Barış ve Demokrasi Partisi ile işbirliği yapabileceği de belirtiliyor. Bu işbirliğinin Doğu ve Güneydoğu'dan çok Batı illeri için gündemde olduğu ifade ediliyor.





