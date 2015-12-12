Alevi deyişini sansürleyerek okuyan Mustafa Ceceli'den özür

Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Âşık Daimi’ye ait ‘Kâinatın Aynasıyım’ adlı Alevi deyişini değiştirerek ve bazı bölümleri çıkartarak okuması üzerine, Alevi kesiminin tepkisini üzerine çeken şarkıcı Mustafa Ceceli “Kesinlikle istemeyerek, bilmeyerek incittiğim, kırdığım bütün dostlardan özür dilerim” dedi. Konuyla ilgili bir özür videosu yayınlayan Ceceli, “Tamamıyla saf ve temiz bir duyguyla bu deyişi seslendirdim” şeklinde konuştu.

Mustafa Ceceli yayınladığı videoda şu açıklamaları yaptı:

"Tamamıyla saf ve temiz bir duyguyla bu deyişi seslendirdim. Ancak sonrasında bazı dostlar ve kardeşlerim bana özellikle deyişi seslendirme adabına uygun olmayan hareketlerim olduğunu hatırlattılar. Adeta dans figürleri yaparak deyişi seslendirdiğimi ve bunun kesinlikle deyiş seslendirme adabına uygun olmadığını fark ettirdiler. Kesinlikle istemeyerek, bilmeyerek incittiğim, kırdığım bütün dostlardan özür dilerim. İkinci bir hususta deyişte seslendirmediğim bölümler olduğunu söylediler. Aynı şekilde deyişi Youtube'da ve diğer video kanallarında seslendiren deyiş ustalarının da bazı bölümleri okumadığını gördüm. Dolayısıyla da bunun bir problem olabileceğini aklımdan hiçbir zaman geçirmemiştim. Ancak yine bu konuda da incittiğim, kırdığım dostlarım varsa onlardan da özür dilerim, af dilerim."