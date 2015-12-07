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Mustafa Ceceli'den Alevi deyişine sansür

Ceceli, Altın Kelebek ödül töreninde "Kainatın aynasıyım" adlı deyişi seslendirerek, eserin bir bölümünü okumadı

07 Aralık 2015 18:44

Mustafa Ceceli, Altın Kelebek ödül töreninde, Aşık Daimi'ye ait "Kainatın aynasıyım" adlı Alevi deyişini sansürleyerek okudu.

Altın Kelebek ödül töreninde Ozan Aşık Daimi'ye ait deyişi söyleyen Mustafa Ceceli'nin, deyişin sözlerini değiştirdiği ve sansür uyguladığı anlaşıldı.

Oda TV'nin haberine göre, Mustafa Ceceli'nin eseri bozarak okumasına şair İbrahim Karaca'dan tepki geldi. Karaca, "Mustafa Ceceli adlı gafil şarkıcı; Alevi kültürünün önemli temsilcilerinden Aşık Daimi'ye ait felsefe dolu bu deyişi bozarak okumuş" tepkisi vererek, deyişin sözlerinin tamamını paylaştı.

Deyişte, "Bana eğilsin melekler" kısmını "Bana eğilmiş melekler" olarak değiştiren Ceceli, şu kısmı okumadı:

"Tevrat'ı yazabilirim

İncil'i dizebilirim

Kur'an'ı sezebilirim

Madem ki ben bir insanım.

Ene'l-Hakk'ım ismim ile

Hakk'a erdim cismim ile

Benziyorum resmim ile

Madem ki ben bir insanım."

 

Tören gecesi Ceceli deyişi şöyle seslendirdi:

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