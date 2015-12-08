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Tolga Sağ'dan Mustafa Ceceli'ye: Yaptığı felsefemize saygısızlık

Ceceli, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'Kainatın Aynasıyım' adlı Alevi deyişini sansürleyerek seslendirmişti

08 Aralık 2015 14:19

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin Altın Kelebek Ödül Töreni’nde Âşık Daimi’ye ait ‘Kâinatın Aynasıyım’ adlı Alevi deyişini değiştirerek okumasına Halk Müziği sanatçısı Tolga Sağ’dan tepki geldi. Tolga Sağ, “Bizim kültürümüze, felsefemize ciddi bir saygısızlık var ortada” dedi.

Birgün’den Canan Aydın’ın haberine göre; böyle bir ödül gecesinde neden bir deyiş okumayı tercih ettiğini anlamadığını belirten Sağ, bu tavrı çok popülist bulduğunu da sözlerine ekledi. “Buradan nereye, kime nasıl mesaj vermek istiyorlar bilmiyorum” diyen Sağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu deyişi bizim içimizden birinin de değiştirerek okumasını uygun görmüyorum. Kaldı ki felsefenin içeriğini anlamayan algılayamayan bir insanın kendince koca bir ozanın sözünü o anki ruh haliyle değiştirmesini hiç saygın bir tavır olarak değerlendirmiyorum.”

Mustafa Ceceli’nin, deyişin “Bana eğilsin melekler” kısmını “Bana eğilmiş melekler” olarak değiştirmişti. Ceceli, deyişte yer alan şu kısmı ise okumamıştı:

“Tevrat’ı yazabilirim/İncil’i dizebilirim/Kur’an’ı sezebilirim/Madem ki ben bir insanım./Ene’l-Hakk’ım ismim ile/Hakk’a erdim cismim ile/Benziyorum resmim ile/Madem ki ben bir insanım.”

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