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Cemevlerine statü için, tekke ve zaviyelerin açılması mesajı!

AKP'li vekillerin tekkelerin kapatılmasına ilişkin yasanın kaldırılması için CHP'nin Alevi vekilinin kapısını çaldığı belirtildi

07 Kasım 2012 17:46


Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Alevilerin cemevleriyle ilgili taleplerinin karşılanabilmesi için devrim yasalarından biri olan tekke ve zaviyelerin kapatılmasını sağlayan yasanın kaldırılması gerektiğini söyledi. Bozdağ, “CHP gelsin bunu konuşalım” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Fırat Kozok'un  haberine göre, AKP’li bazı milletvekillerinin CHP’nin Alevi kökenli milletvekili Sabahat Akkiraz’ı ziyaret ederek, “Yasanın kaldırılması için teklifi siz verin, biz destekleyelim. Cemevi sorununu da çözelim” dedikleri ortaya çıktı. Aleviler ise Bozdağ’a “Biz bu oyuna gelmeyiz” yanıtını verdi.

Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Alevilerle ilgili soruları yanıtlarken, hükümetin önümüzdeki dönemde cemevleri ile ilgili izleyeceği politikanın ipuçlarını verdi. Bozdağ, 1925’te kabul edilen tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin yasadan hükümler okuyarak cami veya mescit dışında bütün tekke ve zaviyelerin kapatıldığını söyledi. Söz konusu yasanın “devrim kanunu” olduğuna dikkati çeken Bozdağ, anayasanın 174. maddesi uyarınca devrim kanunlarının herhangi bir maddesinin anayasaya aykırı anlama ve yorumlama yasağı konulduğunu belirtti. Bozdağ, “Bizim bu meseleyi doğru tartışmamız gerekiyor. Bu kanunla ilgili adım atmak lazım, eğer biz bu meselede kalıcı bir çözüm istiyorsak. CHP gelsin bunu konuşalım” diye konuştu. CHP’li komisyon üyelerinin “Biz bu oyuna gelmeyiz” yönündeki sözleri üzerine Bozdağ, “Bunun oyunla ilgisi yok” diyerek, tartışmanın doğru bir zeminde yapılması gerektiğine işaret etti.

‘Bizi bahane ediyorlar’

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Selahattin Özel de hükümetin kendileri üzerinden siyaset yapmak istediğini belirterek “Cemevlerini bahane edip bizi kullanmak istiyorlar” diye konuştu.

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