Cemevi davasında savunma: Alevilerin inancı yargılanıyor

Ankara'nın Batıkent semtine inşa edilen cemevinin izinsiz olduğu gerekçesiyle görülen davada savunma avukatları, davada asıl olarak Alevilerin inancının yargılandığı görüşünü savundu.

Can Güleryüzlü'nün radikal.com.tr'de yer alan haberine göre; İnşası sırasında Alevi vatandaşlarla CHP ’li Yenimahalle Belediyesi arasında yıkım gerginliğine de neden olan Yenimahalle ilçe sınırları içindeki cemevinin, İmar Kanunu’na göre kaçak olduğu iddiasıyla görülen davanın ikinci duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşmaya davanın tek sanığı Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yenimahalle Şube Başkanı Cevayir Canbolat’ın yanı sıra avukatları ve çok sayıda Alevi kökenli vatandaş ile CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın katıldı. Kaçak inşaatı yaptığı iddiasıyla yargılanan Canbolat savunmasında, “Benim tek başıma böyle bir yapıyı inşa etmem fiziki koşullarıma aykırıdır. Cemevi milyonlarca Alevinin ibadetlerini yaptığı bir mekandır, Batıkent’teki cemevi de halkın öncülüğünde imece usulü yapılmış bir binadır. Benim de Alevi bir birey olarak orada bulunmam normaldir” dedi. Defalarca talep etmelerinin ardından Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe sınırlarında bulunan, içinde metruk bir binanın yer aldığı park alanını yer olarak kendilerine gösterdiğini, bunun üzerine inşaata başladıklarını ifade eden Canbolat’a, Hakim Ahmet Turgut Tuncay’ın, “Sen mi yaptırdın” demesi üzerine salondaki bazı vatandaşlar “Hepimiz yaptık, biz yaptık” diye tepki gösterdi. Hakim Tuncay, ilk olarak “Biz yaptık” çıkışında bulunan vatandaşı, “mahkemenin düzeni bozduğu” gerekçesiyle salondan çıkarmak istedi. Bunun üzerine savunma avukatları ile CHP’li Günaydın, Hakim Tuncay’a, vatandaşın tepkisinin ‘düzen bozma’ amaçlı olmadığını, Aleviler açısından davanın hassas olduğunu; tepkinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Avukatların “Sayın Hakim, Aleviler çağdaş hukuka güvenen insanlardır” sözleri üzerine Hakim Tuncay, “Ben de o kültürü bilen, o toplumu bilen biriyim ama sizden mahkemenin intizamına uymanızı bekliyorum” dedi.

'Bina değil inanç yargılanıyor'

Canbolat’ın avukatlarından Kazım Genç, Avrupa Birliği uyum kapsamında gerçekleştirilen yasa değişikliğiyle İmar Kanunu’nda ‘cami yeri’ ibaresinin ‘ibadet yeri’ olarak değiştirildiğine dikkat çekerek, bir semtte inanç bakımından çoğunlukta olan insanların ihtiyaç olması halinde ibadet yeri için başvuru yapabileceğini, idarenin de yer göstermesi gerektiğini söyledi. Genç, davaya konu cemevinin de bu kapsamda kaçak olarak görülemeyeceğini ifade etti. Bir diğer sanık avukatı Necati Yılmaz ise davada cemevi binası yapımının değil Alevi inancının yargılandığını savunarak, “İddianamede imar kirliliği suçlamasında bulunulmuş olması cemevlerine ‘ucube’ nitelemesinde bulunan siyasi iktidarın bakışıyla bir uyum göstermektedir. Bu dava tarihin şekillenmesinde bir aşama teşkil etmektedir; çünkü, Sayın Başkanın (Cevayir Canbolat) şahsında bir inancın mensupları bu davada yargılanmaktadır” dedi.

Savunmaların ardından Hakim Tuncay, cemevinin yapımı konusunda vatandaşların talepte bulunup bulunulmadığının Yenimahalle Belediyesi’ne sorulması; binanın imara uygun yapılıp yapılmadığının tespiti için davanın bir sonraki duruşmada görülmeye devam edilmesini kararlaştırdı.