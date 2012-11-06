Alevi köyüne 'sanal' imam

Tokat’ın merkeze bağlı, Alevi yurttaşların yaşadığı Çatalkaya köyüne bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imam atandı, ancak imam köyde göreve başlamadı. Köy camisinin kapısı kilitli dururken radyo frekansı ile yapılan bağlantı ile köyde 5 vakit ezan okunmaya başlandı.

Köylüler, toprak köy yolunun yıllardır tüm çabalarına karşın asfaltlanmadığını, köydeki okulun kapatıldığını, sağlık ocağının da bulunmadığını anlattı.

Bölgede birçok Alevi köyünde, imamların cemaat gelmediği için geri döndüğü, Diyanet İşleri’nin de radyo frekansları ile ezan okuttuğu belirtildi.

Alevi köyünde beş vakit ezan okunmasının bir devlet politikası olduğunu belirten Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkan Yardımcısı ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Tokat Şubesi Başkanı Muharrem Erkan, uygulamaya tepki gösterdi.

Alevi köylerinin, yol, su, okul, sağlık ocağı gibi hiçbir talebinin karşılanmadığını anlatan Erkan, Tokat’taki 240 Alevi köyünün aynı durumda olduğunu anlattı. CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün de, Alevi köylerinin AKP’ye oy vermediği için ayrımcılığa uğrayarak hizmet alamadığını vurguladı. Düzgün, “Kendilerine oy vermeyenlere hiçbir şekilde hizmet yok. Alevi köylerin yolları hâlâ toprak, asfaltlanmıyor, susuz köyler var. Burada asıl faktör Alevilik. Alevi iseniz AKP hükümeti size açıkça mesafe koyuyor. Bir taraftan da Alevi köylerine yönelik asimilasyon sürüyor” dedi.