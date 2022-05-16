Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi'nin yıldızı: Politik nedenlerden ötürü artık filmlerde yer almıyorum

Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi'ndeki (Portrait of a Lady on Fire) performansıyla ses getiren aktris Adèle Haenel yakın zamanda herhangi bir filmde rol almayacağını açıkladı. Fransız aktris 2019 yapımı beğeni toplayan filmden bu yana başka herhangi bir projede yer almadı.

Alman dergisi FAQ'a verdiği röportajda Haenel kadınların ve azınlıkların maruz kaldığı muamelelerden ötürü sinema endüstrisinden uzaklaştığını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre 33 yaşındaki aktris şu ifadeleri kullandı:

"Politik nedenlerden ötürü artık filmlerde yer almıyorum. Film endüstrisinin kesinlikle gerici, ırkçı ve ataerkil olmasından ötürü"

"Toplumu yapısal olarak hareket ettiren tek şey toplumsal mücadeledir"

Endüstrinin şu anki haliyle doğru bir yönde olmadığını düşünen Haenel, "Toplumu yapısal olarak hareket ettiren tek şey toplumsal mücadeledir. Ve kendi durumumda ayrılmanın savaşmak olduğunu düşünüyorum. Bu sektörden temelli ayrılarak başka bir dünyada, başka bir sinemada yer almak istiyorum" dedi.

Haenel, Bruno Dumont'un yönetmen koltuğunda oturduğu bilimkurgu filmi The Empire'dan senaryo ve oyuncu kadrosundaki anlaşmazlıklar nedeniyle ayrılmıştı.

Görünüşe göre The Empire'da yaşadığı sıkıntılar aktris açısından bardağı taşıran son damla olmuş.

Oyuncu projeye dair şunları dile getirdi:

"Karanlık, cinsiyetçi ve ırkçı bir dünya savunuluyor"

"İlk başta çok eğlenceli göründüğünü düşündüm: Uzayda bir tür Luke Skywalker… Sorun şu ki bu komik perdenin arkasında karanlık, cinsiyetçi ve ırkçı bir dünya savunuluyor. Senaryo, iptal kültürü ve cinsel şiddet hakkında şakalarla doluydu. Bunu Dumont'la tartışmaya çalıştım çünkü diyaloğun mümkün olduğunu düşündüm. Defalarca bunun kasıtlı olmadığına inanmak istedim. Ama kasıtlıydı."

Sinema endüstrisinin "yapısal açıdan eşitsiz bir dünyayı savunduğunu" söyleyen aktris, "sektörün küresel ekonomik düzenle el ele çalıştığını" belirtti.

Haenel oyunculuğa tiyatroda devam edeceğini ve güvendiği, bağımsız bir proje karşısına çıkarsa rol alabileceğini ifade etti.