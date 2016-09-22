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Eğitim

ALES ve YDS'de sınav süresi değişikliği

Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) süresine 30 dakika eklendi

22 Eylül 2016 15:21

Lisans üstü eğitim yapmak isteyenlerin girmesi gereken sınav olan ALES ve YDS'nin süreleri değişti.

YÖK Üyesi Abdullah Çavuşoğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ÖSYM yönetim kurulunun aldığı karar uyarınca, ALES sınavında 120 soru için 150 dakika olarak uygulanan sürenin yarım saat uzatılarak 180 dakikaya çıkarıldığını duyurdu. 

Yabancı Dilbilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) süresine de 30 dakika eklendiğini belirten Çavuşoğlu "Böylece soruları yetiştiremeyen aday nefes alacak" açıklamasını yaptı. 

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