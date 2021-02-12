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Eğitim

ALES giriş yerleri açıklandı

12 Şubat 2021 15:52

ÖSYM, 21 Şubat'ta yapılacak olan 2020-ALES/2 giriş belgelerini erişime açtı. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 21 Şubat'taki 2020-ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.

 

 

 

ÖSYMALESgirişsınavyeraçıklandı
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