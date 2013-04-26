Alerji yapan 34 madde, günlük kullanım eşyalarında kullanılıyor

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neslihan Şendur, dünyada en fazla alerji yaptığı bilinen 34 farklı maddenin günlük yaşamdaki birçok kullanım eşyası ve üründe bulunabildiğine dikkati çekerek, alerjik bünyeye sahip hastaları bu eşyalarla temaslarını keserek iyileştirebildiklerini söyledi.

Şendur, alerji şikayetiyle kendilerine başvuran hastalara duyarlı oldukları alerjen maddeyi tespit amacıyla deri yama testi uyguladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

'Dünyada en çok alerjiye neden olduğu bilinen nikel sülfat, lanolin alkol, potasyum dikromat ve kobalt klorürün de aralarında bulunduğu 34 farklı madde var. Hastalara uyguladığımız tıbbi tedavinin ardından deri yama testi yapıp hangi maddeye karşı duyarlılığı olduğunu belirliyoruz. Maddeyi belirledikten sonra ellerine bu maddelerin nelerin içinde olduğunu gösteren listeyi vererek sürekli temas halinde oldukları şeyleri belirlemeye çalışıyoruz.

Hastanın hangi alışkanlıkları var, neleri daha fazla kullanır, hayatının belli saatlerinde neyi daha fazla yapar, şikayetleri hangi durumlarda daha fazla artar gibi konuları birlikte sorguluyoruz. Adeta dedektif gibi iz sürüyoruz. Alerjiye neden olan eşyaları tespit edip hastalara bunları hayatlarından çıkarmaları gerektiğini söylüyoruz.'



Kolye, küpe, yüzük gibi takılardan; düğme, fermuar, kemer tokası gibi aksesuarlara; bozuk para, anahtar, iğne, makas, kapı ve pencere kolu gibi kullanım malzemelerinden; krem, güneş yağı, ruj, fondöten, göz kalemi, tıraş kremi, parfüm gibi kozmetik ürünlere kadar birçok şeyin alerjen maddeleri içerebildiğini vurgulayan Şendur, şöyle dedi:

'Gözle görülmeyen alerjen maddeler insanların temas halinde olduğu birçok şeyde yer alabiliyor. Alerjiler genellikle küçük küçük dokunmalar sonrasında kişinin çok fark etmeyeceği şekilde temasla ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Mesela çok farklı parfümler sıkan, çeşitli takılar takan genç hanımların boyunlarında, kulak arkalarında çok şiddetli deri döküntüleri olabiliyor.

Bu rahatsızlıkları ortadan kaldırmak için tüm bunları hayatlarından uzaklaştırıyoruz. Başka bir örnek vermek gerekirse, bazılarında elde bir şey sallama, dolaştırma alışkanlığı var. Araba anahtarı sürekli avuçta tutuluyor, tespih devamlı elde, parmakların arasında dolaştırılıyor.

Bunların içindeki boya maddeleri, tespihin metalik veya başka taşlardan, madenlerden yapılmış olması gibi özellikleri hatta misinası bile bu maddelere duyarlı kişilerde el dermatitleri dediğimiz rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ama kişiler sürekli temas halinde oldukları eşyalara karşı alerjileri olduğunu bilmiyor.'



Kesin tedavi için kişilerin duyarlı olduğu alerjen maddeyi içeren eşyalarla bir daha temas etmemesi gerektiğinin önemine işaret eden Şendur, hastalara en uygun tedavileri verip çok iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.

Şendur, 'Durumlarını anlatıp rahatsızlığın bir daha neyle ortaya çıkıp artacağını kendilerine öğretiyoruz. Hastaları tedavi edip sonrasında bu maddelere karşı tekrar temas olduğunda rahatsızlık yeniden tekrarlıyor. O nedenle en güzel çözümün bu etken maddeyi hayatlarından tamamıyla uzaklaştırmaları olduğunu önemle vurguluyoruz' diye konuştu.



Öte yandan hastalara sunulan listede alerjen madde içeren ve bunlara karşı duyarlılığı bulunan kişilerde alerjiye sebep olabileceği vurgulanan eşya ve ürünlerden bazıları şöyle:

'Kolye, gerdanlık, küpe, bilezik, yüzük gibi takılar; gömlek, bluz, çorap, pantolon, iç çamaşırı gibi giysiler; metal düğme, fermuar, iç çamaşır kopçası, kemer tokası gibi giysi aksesuarları; ayakkabı, saat kayışı, çanta, kemer, eldiven gibi deri eşyalar; merhem, el kremi, güneş yağı, şampuan, saç spreyi, fondöten, ruj, göz farı, oje, makyaj temizleyici, göz kalemi, maskara, sabun, tıraş kremi, bebek yağı, deodorant, pudra, gibi kozmetik ürünlerin yanı sıra gözlük çerçevesi, araba lastiği, yüzme aparatları, balon, silgi, bahçe hortumu, tuvalet kağıdı, tenis raketi, kulaklık, bozuk para, anahtar, anahtarlık, iğne, dikiş iğnesi, makas, çivi, çekiç, tornavida, kapı ve pencere kolu, diş teli gibi günlük kullanım araçları.'