Alejandro Gonzalez Inarritu için özel Oscar

En İyi Yönetmen dalında iki Oscar’ı bulunan Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu sanal gerçeklik teknoklojisini kullanarak yaptığı “Carne y Arena” başlıklı enstalasyon için özel bir Oscar’la ödüllendirilecek.

Akademi başkanı John Bailey yaptığı açıklamada Alejandro Gonzalez Inarritu ve görüntü yönetmeni Emmanuel Lubezki için “sinemasal algıda yeni kapılar açtıkları” gerekçesiyle bu özel Oscar’ı verdiklerini söyledi.

Cannes Film Festivali’nde gösterilen “Carne y Arena” sanal gerçeklik gözlükleriyle deneyimlenen 6,5 dakikalık bir enstalasyon. İzleyiciler çıplak ayak kumun üzerinde yürürken Orta Amerika ve Meksika’dan gelen mültecilerle birlikte ilerlemeye başlıyor ve onlarla birlikte sınıra ulaşmaya çabalıyorlar.

Inarritu ve Lubezki’ye Oscar’ları 11 Kasım’daki Governors Ödülleri gecesinde takdim edilecek.