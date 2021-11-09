Alef'in yeni sezonuna flaş transfer

Blutv’nin MAY Productions imzalı mistik polisiye dizisi Alef’in ikinci sezonuna flaş bir isim dahil oldu. Ödüllü oyuncu Serdar Orçin, yeni sezonda Alef'te rol alacak.
Gökhan Tiryaki’nin yöneteceği dizide Taner Ölmez, Aybüke Pusat, Hande Soral, Çiğdem Selışık Onat, Su Kutlu, Ufuk Karaali, Nizam Namidar, Emel Çölgeçen ve Cankat Aydos’tan oluşan oyuncu kadrosu rol alacağı ortaya çıkmıştı.
Son olarak “Alef” ekibine Serdar Orçin ekibe Melih karakteriyle dahil oldu.
Alef’in çekimlerinin büyük kısmı Kapadokya’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek.