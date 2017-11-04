Alec Baldwin: Kadınlara zorbalık yaptım, onları görmezden geldim ve hafife aldım

Çeviren: Gonca Tokyol

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein’la başlayan ve Oscar ödüllü aktörler Kevin Spacey ve Dustin Hoffman’a kadar uzanan Hollywood’daki cinsel taciz iddialarının ardından erkek oyuncular kendilerine ‘çeki düzen vermeye’ başladı. Paley Center’ın düzenlediği öğle yemeği davetinde konuşan oyuncu Alec Baldwin, kadınlara zorbalık yaptığını ve seksist davranışlar sergilediğini itiraf ederek bu durumu değiştirmek istediğini söyledi.

New York’taki Paley Center binasında onuruna düzenlenen yemekte sözü alan Baldwin, “Kadınlara zorbalık yaptım, onları görmezden geldim ve hafife aldım. Her zaman değil ama zaman zaman birçok erkeğin yaptığı şeyi yaptım ve kadınlara erkeklere davrandığım gibi davranmadım. Ben, kadınlara erkeklerle aynı davranmayan bir jenerasyondan geliyorum ve bunu değiştirmek isterim” dedi.

Hollywood’daki cinsel taciz iddialarıyla ilgili de konuşan Baldwin, “Bazı şeyleri biliyordum, bazı insanların başına gelenlerle ilgili dedikodular vardı ancak tam kapsamını bilmiyordum. Bu, benim için kişisel olarak gözlerimi açan bir deneyim oldu. Herkesin kendisini rahat hissettiği ve yapmak için orada olduğumuz işi hep birlikte hallettiğimiz bir ortam yaratmak için hepimiz tetikte olmalıyız” ifadesini kullandı.

59 yaşındaki aktörün açıklamaları, geçen hafta bir kadın gazeteciye “boşanmalar ve plastik cerrahiyle devam etmesini” söylemesinin ardından geldi. Baldwin, bir haber için kendisinden görüş isteyen gazeteci Kayla Cobb’a, “Sana herhangi bir konuda email atardım, eğer bu kadar yalancı ve korkunç bir yazar olmasaydın” cevabını vermişti. Cobb, ünlü oyuncunun 300’den fazla kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen yönetmen James Toback’le birlikte çektiği bir film hakkında haber yapıyordu. Toback konusundaki iddialarla ilgili olarak ilk başta yorum yapmayı reddeden Baldwin, daha sonrasında Los Angeles Times’a yaptığı açıklamada ise yönetmenle ilişkisinin ‘katı bir şekilde işle ilgili olduğunu’ söylemişti.