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Yaşam

Aldattığı için öldürdüm dedi, telefon tapeleri devreye girdi

Eşini öldüren adamın 'aldattığı için öldürdüm' sözleri sonrası TİB genç kadının telefon kayıtlarını mahkemeye sunuldu

04 Şubat 2014 09:42

Gebze'de silahla öldürülen bir çocuk annesi Mehtap Civelek’in (25) cinayet şüphelisi eşi Volkan Civelek’in “Beni servisinin şoförüyle aldattığı için cinayeti işledim” iddiası üzerine, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) genç kadının telefon kayıtlarını mahkemeye gönderdi.

Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Mehtap Civelek’e ait 2 bin sayfalık arama ve mesaj dokümanının incelenmesi için bilirkişi görevlendirdi. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Mehtap Civelek’in ailesinin avukatı ise “Barış D., servis şoförüdür. Telefon kayıtları bununla ilgilidir. Kaldı ki telefon kayıtları bir kişinin öldürülmesine mazeret teşkil edemez” diye tepki gösterdi.

Mahkeme, yapılan muayene sonucu akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilen Volkan Civelek’in tutukluluğunun devamına karar verdi.

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