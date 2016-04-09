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Yaşam

Aldatma şüphesiyle eve dinleme cihazı yerleştiren kocaya 50 bin lira tazminat cezası

Hâkim, kocanın "tam ve ağır kusurlu" olduğuna hükmetti

09 Nisan 2016 10:24

Karısının kendisini aldattığından şüphelenip eve dinleme cihazı yerleştiren koca ‘ağır kusurlu’ bulundu. Hâkim mağdur kadına 30 bin maddi ve 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan E.B., bürokrat olan kocası A.B.’nin, kendisini aldattığını, eve gizlice dinleme cihazı yerleştirdiğini, seyahate gitme bahanesiyle Ankara’da başka otellerde kaldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Bürokrat koca suçlamaları kabul etmedi.

Ankara 5’inci Aile Mahkemesi’nde görülen davada Hâkim Sebahattin Ali Erdem, kocanın telefon ve kredi kartı dökümleri ile kocanın otel kayıtlarını istedi. Mahkemeye ulaşan kayıtlarla, A.B.’nin üç ayrı farklı kadına kredi kartından kontör yüklemesi yaptığı, sık sık telefon ile görüştüğü, “teftişe gidiyorum” dediği tarihlerde otelde konakladığı ortaya çıktı.

 

Özür diledi ama...

 

A.B.’nin, ev telefonuna böcek yerleştirerek dinlediği, bu olayı daha sonra karısına anlattığı ve özür dilediği mahkeme tutanaklarına yansıdı.

Boşanma kararında kocanın “tam ve ağır kusurlu” olduğuna hükmeden hâkim gerekçeli kararında özetle şunları kaydetti:

“Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davalı kocanın eşine sevgi, saygı göstermediği, sadakat ilkesini ihlal ettiği, güvenmediği, boşanmaya neden olan olaylarda tam ve ağır kusurlu olduğu anlaşıldığından davının kabulüne; davacının kişilik haklarının zedelenmesi göz önüne alınarak, 30 bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.”

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