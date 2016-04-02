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Yaşam

Eşinin 4 erkekle kendisini aldattığını 'ispatlayan' koca, 4 yıl hapisle yargılanacak!

Savcı, "Eş de olsa, özel hayat gizlidir" diyerek kocaya dava açtı

02 Nisan 2016 11:19

Aldatıldığından şüphelenen koca, karısının telefonuna casus yazılım yükledi. “4 erkekle beni aldattı, işte kanıtı” diyerek mahkemeye giden koca kendini sanık sandalyesinde buldu. Savcı “Eşin de olsa, özel hayat gizlidir” diyerek kocaya 4 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Hürriyet'ten Nurettin Kurt'un haberine göre, dava dosyasına göre, işi gereği son 5 yıldır Ankara’da yaşayan iş adamı koca, Malatya’ya bir kamu kurumunda çalışan eşinin kendisini aldattığından şüphelendi. Karısının telefonuna gizlice casus yazılım yükleyen Ö.A., tüm görüşme ve yazışmaları takibe aldı. Bir süre sonra karısının kendisini aynı kurumda görev yapan 4 erkekle aldattığını iddia eden koca boşanma davası açtı. 250 bin lira maddi ve manevi tazminat talebinde bulunan Ö.A., “Karım bahsi geçen erkeklerden bazılarıyla geceyarılarına kadar yazışıyordu. Bazıları ile otel odasında, bazıları ile evlerinde buluşmalarını tespit ederek fotoğrafladım. Üstelik eşimin bana yaptığı bizzat itiraf gibi açıklamalarını kaydettim” dedi.

 

Özel hayatın gizliliğini ihlal

 

Aldatma iddialarını kabul etmeyen kadın, eşinin şiddet uyguladığını ve sahte yazışmaları cep telefonuna yükleyek iftira attığını, şantaj yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Savcılık, karısının cep telefonuna casus yazılım yükleyen koca hakkında “Aleni olmayan konuşmaları kaydetmek, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından Malatya Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde adları geçen 4 erkek de kocadan şikâyetçi oldu.

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