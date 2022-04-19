Aldatma iddialarının odağındaki Rihanna ve ASAP Rocky, Barbados'ta görüldü

Rihanna ve sevgilisi ASAP Rocky aldatma iddiaları gündemdeyken pop yıldızının memleketi Barbados'ta görüntülendi.

The Shade Room adlı Instagram hesabının iki gün önce paylaştığı videoda çiftin Grantly Adams Uluslararası Havaalanı'na indiği görülüyor.

Renkli bir mini elbise giyen pop yıldızı ve rapçi sevgilisi beyaz bir minibüse binerken objektiflere yakalandı.

Söz konusu haberi magazin haber sitesi Page Six, "Rihanna ve ASAP Rocky, Barbados'a kaçtı" diye verdi.

Kısa süre önce ASAP Rocky'nin Rihanna'yı, pop yıldızının kurucusu olduğu Fenty markasının ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi'yle aldattığı iddia edilmişti. Dedikoduların sosyal medyada büyük bir tartışma yaratmasının ardından Muaddi bunların "asılsız bir yalan" olduğunu dile getirilmişti.

İddiayı ilk olarak sosyal medya fenomeni Louis Pisano gündeme getirmişti. Pisano, "Rihanna, kendisini ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi'yle aldatırken yakaladığı ASAP'tan ayrıldı" demişti.

Sosyal medya fenomeni ayrıca Muaddi ve rapçinin yeni tanışmadığını, daha önce bir ayakkabı koleksiyonu için işbirliği yaptıklarını söylemişti.

Aldatma iddiasını ortaya atan sosyal medya fenomeni özür diledi

Bununla birlikte Pisano, 15 Nisan'da açıklama yaparak, "Dün gece aldığım bazı bilgileri Twitter'da paylaşmak için aptalca bir karar verdim" demişti.

Sosyal medya fenomeni şu ifadeleri eklemişti:

"Kaynaklar hakkında konuşmayacağım, başlayan tartışma için başkalarını suçlamayacağım çünkü günün sonunda o tweet'in taslağını hazırlamaya karar verdim, gönder'e bastım ve üzerine adımı yazdım."

Pisano açıklamasında tartışmanın tüm taraflarından özür dilemişti.

Rihanna ve ASAP Rocky birlikte olmadan önce uzun süre arkadaştı. Pop yıldızı Vouge'a verdiği röportajda rapçiyle sevgili olmalarının zaman aldığını söylemişti.

Çift 2020'de çıkmaya başlamıştı.