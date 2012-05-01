'Aldatılınca yüzüm bu hale geldi'

Pop müziğin ünlü ismi İzel, yıllardır kurtulamadığı cilt sorununun geçmişte yaşadığı aldatma olayından sonra başladığını ilk kez itiraf etti.

Dün sabah “Saba Tümer ile Bugün” programına konuk olan İzel, sevgilisini en yakın kız arkadaşıyla öpüşürken yakaladığını anlattı ve “Sevgilimi en yakın kız arkadaşımla öpüşürken yakaladım. İkisini öyle görünce hiçbir şey diyemedim. Sadece ‘Kolay gelsin’ dedim çıktım. O gün büyük üzüntü yaşadım. Hem en yakın arkadaşımı hem de sevgilimi kaybettim. Ben öfkemi dillendirebilen biri değilimdir, içime atarım. O gün de bir şey diyemedim. Akşam yattım sabah kalktığımda cildim bu haldeydi. Önce kızamık olduğumu sandım, sonra doktora gittim, doktora stresten olduğunu söyledi. Allah’tan başka bir hastalık olmadı. Sadece yüzümle kurtuldum. 2 kez operasyon geçirdim, ama artık bir şey yaptırmayacağım” diye konuştu.