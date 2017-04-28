Aldatıldığını düşünen kadın, kocasının penisini kesti

Filipinler’de Liezel Betitta isimli kadın kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle cinsel organını kesti.

The Sun’da yer alan habere göre, Filipinler'de yaşayan 32 yaşındaki Liezel Betitta, kocasının kendisini yakın arkadaşının karısıyla aldattığı gerekçesiyle eşinden ‘intikam’ aldı.

Kadın, eşi Mark Betitta'nin cinsel organını kesti. Cinsel organı kesilen eş apar topar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesini atlattığı belirtildi.

Tutuklanan Betitta yaptığı açıklamada, "Kocamın beni aldattığını düşündüm ve bir kadın olarak ondan intikam almak istedim. Penisini kestiğim için pişman değilim. Bu onun cezası" dedi.