Aldatıcı ve yanıltıcı haber başlıkları için kampanya

İnternet sitesi Ekşi Sözlük, "aldatıcı gazete başlıklarına tıklamama kampanyası" adıyla açtığı sayfayla okurlara çağrıda bulundu. Flaş, şok, yeni gelişme gibi başlıkların altındaki boş içerik örneklerle anlatıldı.



Haber sitelerinin ilgi çekmek ve okuru habere girmeye teşvik etmek için kullandığı aldatıcı başlıklara tepki gösteren yazarlar, bu konuda özellikle ana akım medyayı eleştiriyor.

Bazı yazarlar sırf bu başlıklar nedeniyle internette haber okumayı bıraktığını belirtiyor.

Kampanyayı başlatan 'mordevrim' rumuzlu yazar kendi yorumunu da yazdığı söz konusu haber başlıklarından şu örnekleri verdi:



inanılmaz kaza! (bildiğin araba arabaya çarptı) tıklamayın!

böyle dostluk görülmedi! (16 milyonuncu kedi köpek dostluğu....) tıklamayın!

chp'de toplu istifa! (aydın'ın nazilli ilçesinin gümbeti kasabasının çölecik chp belde teşkilatında 3 üyenin istifası) tıklamayın!

kredi kartı kullananlar dikkat! (işte şifrenizi falan çalıyorlar. evet, bu haberi 3 sene önce de yapmıştık. 3 senedir yine çalıyorlar. durmadılar hiç) tıklamayın

turist kıza fethiye'de şok! (laf attılar, diskoda etrafında dans ettiler falan) tıklamayın!

bunu da yaptılar! (bi ... yapmadılar aslında. bu başlığı her şeye kullanıyoruz biz) tıklamayın!

galatasaray'da flaş gelişme! (ronaldinho'yu ya da 35 yaşında bir futbolcuyu alacak gibi oldular) tıklamayın!

cem yılmaz'ın herkesten sakladığı sırrı! (sabahları kepek ekmeği yiyormuş sadece) tıklamayın!

stüdyoda müthiş şok! (kadın eltisi hakkında atıp dururken kaynının görümcesi telefonla bağlanıp onu yalanladı) tıklamayın!

mucize kurtuluş! (kaza yaptı ama ölmedi. bugün kaza yapan 12 bin insan gibi) tıklamayın!

kanserin tedavisi bulundu mu? (bulunmadı) tıklamayın!

bu ünlüyü tanıyamayacaksınız! (kıvanç'ın lisedeki hali) tıklamayın!

denizden bu da çıktı! (yok, buda heykeli değil, klozet falandır kesin) tıklamayın!

sosyal medyayı salladı (twitter'da 70 iq seviyesinde espri yapan bir ünlü) tıklamayın!

bilimin cevap veremediği 10 fenomen (hepsinin koca bir meydan laroussee serisini dolduracak kadar açıklaması var aslında ama kime anlatıyorsun?) tıklamayın!

memura müjde (hiçbir memurun aslında bir ... anlamadığı ek ödenek ve taban maaş katsıyılarında düzenlemeye gidilmiş. mayışlar 2 lira artmış) tıklamayın!

bakın ne dedi (merak etme, dediği saçma şeyi öğrenmen sana hiçbir şey kazandırmayacak) tıklamayın!

onu hiç böyle görmediniz? (illa ki tırt birinin yaptığı tırt bir şeyin haberidir ama lan herhalde görmedim, artık her kimse 24 saat adamı takip etmiyorum ya) tıklamayın!

bu hastalık ile yaşamak çok zor! (hangi hastalıkla yaşamak kolay....) tıklamayın!