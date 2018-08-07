Aldatan kadın, kendisini yakalayan kocasının penisini ısırarak kopardı!

Hindistan'da bir erkekle beraberken kocasına yakalanan kadın sinirlenip kocasının penisini ısırarak kopardı.

Times of India’da yer alan habere göre, 55 yaşındaki adam karısını başka köyden bir adamla yakalayınca, bu durumu herkese açıklamakla tehdit etti. Bunun üzerine Jayanthi isimli 45 yaşındaki kadın sinirlenerek, kocasının penisini ısırarak kopardı. Sinirli kadın olay yerinden sevgilisiyle kaçtı.

Suçunu itiraf eden kadın cinayete teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki koca ise ameliyata alındı. Doktorlar durumunun stabil olduğunu aktardı.