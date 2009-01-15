Aldatan eşi fotoğrafı yaktı!

İzmir’de öğretim görevlisi Elif Çağrı Dora'nın, eşi Erem Dora hakkında, ‘kısa boylu’ diye alay ettiği ve kendisini aldattığı iddiasıyla açtığı boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, Ekrem Dora'nın toplam 25 bin TL tazminat ödemesine karar verip, çifti boşadı.



Elif Çağrı Dora (35), yılında Ege Üniversitesi'nde okurken tanıştığı Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde okuyan bilgisayar tasarımcısı Erem Dora (34) ile 6 yıllık flört, 2 yıllık nişanlılık döneminin ardından 2000 yılında evlendi. Çiftin evlilikleri ilk yıllarından mutlu bir şekilde geçti. Dora çiftinin evlilikleri, Erem Dora'nın 2006 yılında kısa dönem askere gidip gelmesinin ardından çatırdamaya başladı.



Erem Dora, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi'ndeki (DEVAK) işinden ayrılıp, özel bir bilgisayar yazılım şirketinde çalışmaya başladı. Eve geç gelmeye başlayan Erem Dora, eşine işyerinde kurs olduğunu bu yüzden geç geldiğini söyledi. Şüphelenerek eşini takip etmeye başlayan Elif Çağrı Dora, iddiaya göre bir gün eşini aynı şirkette çalışan Z.D. ile bir restoranda sarmaş dolaş yemek yerken ve otomobile binerken gördü.



‘Boyumun kısalığını önceden görmedi mi?’



Elif Çağrı Dora, avukatı Kübra Türkoğlu aracılığıyla, eşinden ‘Şiddetli geçimsizlik' sebebiyle boşanmak için İzmir 9'uncu Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Genç kadın, avukatı aracılığıyla verdiği dava dilekçesinde şöyle dedi:

“Eşim yazılım şirketinden çalışmaya başladığından beri bana karşı ilgisiz kaldı. Yolda giderken ‘Sen ne kadar da kısa boyluymuşun' diyerek alay etmeye başladı. Benimle flört ederken kısa boylu olduğumu görmedi mi? Aldığım hormon ilaçları nedeniyle saçlarım döküldü. Eşim ve ailesi bununla da alay etti. İşyerinde çalışan Z.D. ismindeki bayanla ilişkisinin olduğunu delillerle tespit ettim. Kendisini Z.D.'le birlikte restoranda samimi bir şekilde yemek yerken yakaladım. Bu olay evliliğimizin sonu oldu. Psikolojik tedavi gördüm. Boşanmak için 20 bin YTL maddi, 50 bin YTL manevi toplam 70 bin YTL tazminat ile aylık bin YTL tedbir nafakası istiyorum.”



Elif Çağrı Dora'nın avukatı Kübra Türkoğlu, mahkemeye Erem Dora'nın Z.D. ile işyerinde ve restoranda çekilmiş samimi görüntülerini delil olarak sundu.



Sadece iş arkadaşıymış



Erem Dora ise avukatı aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde, eşinin iddialarının asılsız olduğunu öne sürerek şunları kaydetti:

“Babası bu birlikteliğe baştan beri karşı çıkmıştır. Kısa boylu ve geniş kalçalı olması, hiçbir zaman alay konusu olmamıştır. Birbirlerine söyledikleri birçok takılma tarzındaki şakalar, birbirlerini tanıdıkları yıllardan beri süregelmiştir. Elif de eşine ‘kepçe kulak, koca burun, tipsiz, sıska, küçük elli' demiştir. Bunlar karı koca arasında yapılan şakalar olduğundan gülünüp geçilmiştir. Elif, aşırı kıskanç birisidir. Müvekkilimin Z.D. ile de bir ilişkisi yoktur, sadece iş arkadaşıdırlar. Haksız ithamlar karşısında müvekkilim de boşanmak istiyor. Maddi ve manevi tazminat davasının reddini istiyoruz. Herhangi bir sebep yokken evliliği sona erdirmek isteyen davacının kendisidir. Müvekkilim tüm zorlukları göze alarak evlendiği eşinin müşterek haneyi terk etmesi nedeniyle çok üzülmüş ve kendini işine dahi verememiştir. Bu nedenle 15 bin YTL manevi tazminat talep ediyoruz.”

