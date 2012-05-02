Aldatan erkek risk altında

Floransa Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sadık olmayan erkeklerin kalp krizi geçirme riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Floransa Üniversitesi'nden bilimadamları ''evlilik dışı ilişki'', ''erkeklerde sadakatsizlik'' gibi konuları içeren daha önce yapılmış birçok araştırmayı inceledi ve eşini aldatmanın erkeklerin sağlığını etkileyen stres ve suçluluk hissi yarattığı sonucuna vardı.

Araştırmaları inceleyen bilimadamları evlilik dışı ilişki yaşayan erkeklerin çoğunlukla ani kalp krizi sonucu öldüğünü gördü.

''Journal of Sexual Medicine'' dergisinin geçen ayki sayısında yer alan araştırmaya imza atan bilimadamları, evlilik dışı ilişkinin, metresin genellikle erkeğin eşinden daha genç olması ve ilişkinin aşırı alkol ya da yiyecek tüketildikten sonra yaşanması nedeniyle stresli olabileceğini belirtti.

Gizli ilişkinin tansiyonun yükselmesine ve kalp atışlarının hızlanmasına neden olabileceği, suçluluk hissinin yaratacağı psikolojik durumun da kalp damar hastalıkları riskini artırabileceği vurgulandı.

Konuya ilişkin makale, Fransız Le Figaro gazetesinin internet sitesinde de yayımlandı.