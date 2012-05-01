Hollywood kadınları en sevdikleri seks pozisyonlarını açıkladılar!

Amerikan Lifetime televizyonunda yayınlanan bir söyleşi programı Hollywood'ın ünlü kadınlarına en sevdikleri seks pozisyonlarını sordu.

Amanda de Cadenet ile Söyleşi adlı programda sunucu Cadenet'in sorularını ilk cevaplayan isim ünlü yıldız Gwyneth Paltrow oldu.

Paltrow uzun bir tereddütten sonra altta olduğu bütün pozisyonları sevdiğini söyledi.

Bir zamanların ünlü yıldızı Jane Fonda ise Gwyneth Paltrow'a göre daha ayrıntılı bir cevap verdi.

Fonda, “Daha esnek olduğum gençlik dönemlerimde diz üstü pozisyonları severdim, ancak şimdilerde altta veya ata biner gibi üstte olduğum pozisyonları seviyorum" dedi.

Ünlü yıldız diz üstü pozisyonunu rahat bulmadığını söyledi.

Hollywood'un ünlü komedyen kadın yıldızlarından Saray Silverman, soruya “Ben misyoner pozisyonunu ve erkeğin aktif olduğu tarzı seviyorumö diye cevap verdi.

Diğer bir ünlü oyuncu Zoe Saldana ise, birinci tercihinin “misyoner" olduğunu belirttikten sonra “Ama dizlerimin üstünde olmayı da seviyorum" şeklinde konuştu.

Programın yapımcılığını diğer bir ünlü yıldız Demi Moore yapıyor.