Alçı'dan program arkadaşlarına 'vatan hainliği' suçlaması

İnternete düşen ‘güvenlik zirvesi’ne ait ses kaydının yayın yasağını Cumhuriyet gazetesinin açıklamasını okuyarak delen Kadri Gürsel'e ve ona alkışlayarak destek veren Nazlı Ilıcak’a Nagehan Alçı’dan sert tepki geldi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Dört Bir Taraf programında ses kaydı gerginliği yaşandı. RTÜK tarafından söz konusu seskaydının yayınının yasaklanmasını Kadri Gürsel, Cumhuriyet gazetesinin açıklamasını okuyarak deldi. Kadri Gürsel’i ve onu alkışlayarak destekleysen Nazlı Ilıcak’ı Nagehan Alçı, ‘vatan hainliği’ ile suçladı.

Nagehan Alçı, "Ben de burada vatan hainleriyle bulunmaktan utanç duyuyorum. Utanmazsanız. Bu ortam dinlemesini yapanlar dünyanın her yerinde casustur. Hem millete hem de devlete ihanet ediyorsunuz. Tamam AK Parti kaybetsin, Tayyip Erdoğan gitsin ama, ulusal güvenliğimiz tehlikede" diye konuştu.