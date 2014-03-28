T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alçı'dan program arkadaşlarına 'vatan hainliği' suçlaması

Dün internete düşen ses kayıtlarıyla ilgili bir yazı okuyan Kadri Güresel ve onu alkışlayarak destekleyen Nazlı Ilıcak'a, Nagehan Alçı'dan sert tepki

28 Mart 2014 14:28

İnternete düşen ‘güvenlik zirvesi’ne ait ses kaydının yayın yasağını Cumhuriyet gazetesinin açıklamasını okuyarak delen Kadri Gürsel'e ve ona alkışlayarak destek veren Nazlı Ilıcak’a Nagehan Alçı’dan sert  tepki geldi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Dört Bir Taraf programında ses kaydı gerginliği yaşandı. RTÜK tarafından söz konusu seskaydının yayınının yasaklanmasını Kadri Gürsel, Cumhuriyet gazetesinin açıklamasını okuyarak deldi. Kadri Gürsel’i ve onu alkışlayarak destekleysen Nazlı Ilıcak’ı Nagehan Alçı, ‘vatan hainliği’ ile suçladı.

Nagehan Alçı, "Ben de burada vatan hainleriyle bulunmaktan utanç duyuyorum. Utanmazsanız. Bu ortam dinlemesini yapanlar dünyanın her yerinde casustur. Hem millete hem de devlete ihanet ediyorsunuz. Tamam AK Parti kaybetsin, Tayyip Erdoğan gitsin ama, ulusal güvenliğimiz tehlikede" diye konuştu.

ETİKETLER

nagehan alçıvatan hainikadri gürselnazlı ılıcakses kaydısuriye

İlgili Haberler

BM'den ses kaydı açıklaması: Suriye konusunda tavrımız açık ve nettir

Birleşmiş Milletler sözcü yardımcısı Farhan Haq, Youtube'un yasaklanması ile ilgili kararın 'Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uymayabileceğini' belirtti

Savcı Öz'den, gizli Suriye toplantısı tweeti: Allah tuzak kuranları bilir

Savcı Zekeriya Öz, gizli Suriye toplantısına ait olduğu iddia edilen konuşmaların yer aldığı ses kaydı için tweet attı

'Konuşmalar büyük ihtimalle gerçek, bundan Suriye, El Kaide ve IŞİD istifade eder'

Bülent Arınç, güvenlik zirvesine ait ses kayıtlarının internete düşmesiyle ilgili açıklamada bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24