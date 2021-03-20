Albüm çıkarmaya hazırlanan Beren Saat ilk kez konuştu

Son olarak Atiye dizisinde rol alan Beren Saat, albüm çıkarmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu yeni projesiyle ilgili, "Kenan acayip aranjmanlar yaptı şarkılara. Hayallerimin ötesinde bir çalışma oluyor" dedi.

Ünlü oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu Refik Anadol sergisinin açılışında objektiflere takıldı. Ünlü çift, galeriden ayrılırken magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Doğulu, sergi için "Refik Anadol, Los Angeles'tan sevdiğimiz bir dostumuz. Buradaki sergisi bizi heyecanlandırdı" dedi.

Saat'e bir süredir üzerinde çalıştığı müzik albümü soruldu. Oyuncu, "Kenan acayip aranjmanlar yaptı şarkılara. Hayallerimin ötesinde bir çalışma oluyor, çok heyecanlıyım" dedi.

"Dizim büyük fiyaskoyla sonuçlandı"

Kenan Doğulu, "Beren Hanım şarkıcılığa başladı, siz oyunculuğu düşünür müsünüz?" sorusuna, "Zor bu saatten sonra. Hatırlarsanız bir zamanlar bir dizim olmuştu 'Hiç Bana Sordun mu' diye. Büyük fiyaskoyla sonuçlanan o diziden sonra hiç niyetlenmedim açıkçası" yanıtını verdi.