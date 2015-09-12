'Albinoyum, gururluyum'



Albinizm hastaları ten renkleri nedeniyle toplum tarafından dışlanıyor, hatta kimi zaman tehdit ediliyor ve öldürülüyor. Kalıtımsal bir hastalık olan albinizm, cilde renk veren melanin pigmenti yokluğu ya da azlığından kaynaklanıyor.

"Fièrement Ndundu" - "Albino olmaktan gurur duyuyorum". Albinizm hastalığına dikkat çekmek için düzenlenmiş ilk festival. Kongo'nun başkenti Kinşasa'da yapılan festival üç gün sürüyor. Amaç Albinizm hastalarına manevi destek sağlamak.

'Albinoların sihirli güçleri var'

Festivalin organizatörü Yannick Mambo, Albinizm konusunda toplumdaki önyargıları değiştirmeyi istiyor. Özellikle Afrika'nın doğusunda, albinoların sihirli güçleri olduğu şeklinde bir inanış hakim. Komşu ülke Tanzanya'da Albinizm hastaları yakalanıp öldürülüyor, organları ve vücut parçaları karaborsada yüzlerce euroya satılıyor. Mambo'ya göre ise dünya bir mozaik ve üzerinde yaşayan insanların ten renklerinin hepsi de bu mozaiğin birer parçası.

Festival programındaki bir atölye çalışmasında Albinizm hastası tüccar ve firma sahibi kadınların hastalıklarını bir kusur olarak görmemeleri ve bundan olumlu yanlar çıkarmalarını sağlayacak bazı ipuçları gösteriliyor.

Hastalığını 'bir araç' olarak kullanıyor

Chantal Mulani pazarlama konusundaki bir sunumdan çok etkilenmiş. Hastalığını insanların dikkatini işine çekmek için kullanabileceğini öğrenen Mulani "Hastalığımdan utanacağıma onu bir araç olarak kullanabileceğim hiç aklıma gelmemişti" diyor.

Aileler şiddete maruz kalmalarından korktukları için Albinizm hastası çocuklarını genellikle gizliyor, dışarı çıkmalarına izin vermiyor. Lexus Légal'e göre bu doğru bir davranış değil. Festivalin açılışında sunuculuk yapan rap şarkıcısı ailelere sesleniyor: “Çocuklarınıza onları sevdiğinizi hissettirmelisiniz. Aileler kendi çocuklarını damgalamamalı!”

Festivalde konuşan Samy Mulumba kendi hikayesini anlatıyor. Mulumba eğitimini tamamlayıp Kinşasa'da savcı olmuş. Katılımcılara hukuki hakları konusunda bilgi veriyor.