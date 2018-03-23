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Kültür-Sanat

Albert Camus ve Oscar Wilde'ın da aralarında bulunduğu ünlü yazarlar, Kafka için ne demişlerdi?

"O, başka şekidle yazmanın da mümkün olduğunu gösterdi"

23 Mart 2018 18:22

Türkiye'nin önde gelen edebiyatçı, müzisyen ve gazetecilerini bir araya getiren Tuhaf Dergi, bu ay ki sayısında, hazırladığı bölümde dünyaca ünlü edabiyatçı, yönetmen ve aydınların Franz Kafka için neler söylediğini yazdı.

Aralarında ABD'li yönetmen David Lynch, İtalyan Görsterge Bilim Uzmanı ve yazar Umberto Eco ve İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Oscar Wilde'a kadar dünyanın önde gelen isimlerinin Kafka hakkında söyledikleri şöyle: 

David Lynch

"Dönüşüm'ün Senaryosu'nu yazmayı bitiridğim zaman Kafka'nın büyüsünün sözlerinde olduğunu anladım. Hikayeye kelimelerle dolu ve senaryoyu yazmayı bitirdiğim zaman hikayenin bir film olmaktansa, kağıt üzerinde kalmasının daha iyi olacağına kanaat getirdim."

Umberto Eco 

"Alfred Kazin, Thomas Mann'ın bir zamanlar Kafka'nın bir romanını Einstein'a ödünç verdiğini ve Einstein'ın kitabı geri getirdiğinde; 'Okuyamadım bu kitabı, insan beyni bu derece karmaşık değil!' dediğini analtıyor."

Albert Camus

"Bir sav daha öne sürmek olası: İçinde yaşadığımız gerçekler absürd, absürd de gerçek olduğuna göre (ben bunu böuyle algılıyorum), mutlak Kafka dünyanın gerçeğini tanımamıza, dünyaya dayanmamıza yol gösteren en önemli yapıtyların yazarı"

Gabriel Garcia Marques

"O, başka şekidle yazmanın da mümkün olduğunu gösterdi."

Oscar Wilde

"Eğer bir gün günah çıkarma gerekesinimi duyarsam, bir katolik kilisesinin günah kafesini değil, Kafka'nın mezarını tercih ederdim."

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Tuhaf TergiFranz KafkaOscar WildeUmberto Eco

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