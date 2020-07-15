Albayrak'tan sonra Kuveytli iş insanının Kanal İstanbul güzergâhındaki arazisine de ‘zemin + 4 kat’ izni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında aldığı tarla vasfındaki arazi proje, uygulama imar planlarıyla “konut + ticaret alanı” olması tartışma yarattı. Kuveyt devleti vatandaşı iş insanı Wael N Y Alnusef’in şirketinin proje güzergâhında aldığı 53 dönüm tarla vasfındaki arazisinin de yeni planlarda ‘ticaret + konut’ alanı olarak belirlendiği öğrenildi.

TIKLAYIN - Bakan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhındaki arazisi “konut + ticaret alanı” oldu

Kanal İstanbul Projesi’nin ilk üç etaptan oluşan ve Arnavutköy ile Başakşehir ilçelerini kapsayan uygulama imar planlarında gözler yabancıların aldığı arazilerin imar durumuna çevrildi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, Türkiye’de Kuveyt devleti vatandaşı iş insanı Wael N Y Alnusef, 100 bin lira sermayeyle Nour Alkhaır Gayrimenkul Turizm şirketini kurdu.

"Projeyi iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunma zorunluğu"

İstanbul Başakşehir’de bulunan şirket, 21 Aralık 2018 tarihinde Arnavutköy Yassıören köyünde “tarla” vasfında 53 bin 878 metrekare arazi almıştı. Tapunun açıklama bölümüne arazi alınırken “geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili bakanlığın onayına sunma zorunluğu vardır” notu eklemesi dikkat çekmişti.

‘zemin + 4 kat’ izni

Yeni planlarda 53 bin 878 metrekarelik arazi de imara açıldı. Yeni planlarda arazinin bir kısmı yol bir kısmı da ‘ticaret + konut’ alanında görünüyor. Araziye ‘zemin + 4 kat’ izni verildi.