Bakan Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhındaki arazisi “konut + ticaret alanı” oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın tartışmalı proje Kanal İstanbul güzergâhında aldığı tarla vasfındaki arazi proje, uygulama imar planlarıyla “konut + ticaret alanı” oldu. Araziye konut, alışveriş merkezi, otel, konaklama tesisleri gibi yapılar inşa edilebilecek.

Albayrak’ın babası Sadık Albayrak, güzergâhta yer alan Arnavutköy’e bağlı Boyalık Mahallesi’nde 2003 yılında yaklaşık 3 dönüm arazi almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2011 yılında Kanal İstanbul projesinin yapılacağını duyurmasından bir yıl sonra da Bakan Berat Albayrak, babasının arazisine komşu olan yaklaşık 13 dönümlük araziyi satın almıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un anayasası sayılan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını delerek Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”i plana işlemişti. Yapılan değişiklikle, Sadık ve Berat Albayrak’ın birbirlerine komşu olan arazileri de etkilenmiş, tarla vasfında olan iki arazi, plan değişikliğinin ardından “konut alanı” sınırları içinde kalmıştı.

+4 kat izin

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Bakanlık, yedi etaptan oluşan büyük ve küçük ölçekli uygulama imar planı hazırlıyor. Projenin ilk üç etabından oluşan ve Arnavutköy ile Başakşehir ilçelerini kapsayan planlar, bakanlık tarafından 2 Temmuz’da itiraz süreci için askıya çıkarıldı. Yeni planlarla metrekarelerce alan imara açıldı. Sadık ve Berat Albayrak’ın tarla vasfındaki iki arazisi de yeni planlarla yapılaşmaya açılmış oldu. Araziler yeni planlarda konut + ticaret alanı görünüyor. Konut + ticaret alanı dışında Bakan Albayrak’ın arazisinin küçük bir kısmı da yol alanında kaldı. Araziye zemin + 4 kat izni verildi. Böylece arazinin değeri de artmış oldu. Arazilere komşu alanların ise bir kısmı zemin + 3 kat izinli konut, küçük bir kısmı da zemin + 14 kat izinli ticaret alanı oldu. Yeni planların notlarına göre konut + ticaret alanlarına iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri gibi yapılar inşa edilebilecek. Plan notlarında, özetle “Ticaret + konut alanlarında toplam emsal inşaat alanının en çok yüzde 40’ı ticaret olarak ayrılabilir. Ticaret ve konut kullanımları ayrı ayrı projelendirileceği gibi aynı katta ticaret, konut ve otopark kullanımları karma olarak da düzenlenebilir” ifadeleri kullanıldı.

İBB planlara itiraz edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 10.00’da “Kanal İstanbul” planına itiraz edecek. İmamoğlu, itiraz dilekçesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verecek.

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