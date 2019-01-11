Albayrak kredi destek programı açıkladı, uzmanlar uyardı: Bütçe açığı artacak, banka bilançoları zarar görecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) toplam 20 milyar liralık kredi sağlanacağını açıkladı. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, söz konusu paketlerin bileşik etkisinin "2019’da bütçeyi tarumar edeceğine" dikkati çekerek, "Düşük faizli ve 6 ay geri ödemesiz kredilerle yeniden yapılandırmalar, banka bilançolarına da zarar verecek" dedi.

“Tam anlamıyla Saray’dan bir kumanda ekonomisi oluştu” diyen Kozanoğlu, Ziraat Bankası’na yüklenen yükün kamuya ciddi zararı olacağına da değindi.

"Sadece daralmayı geciktirir"

Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Aysel Gündoğdu, borç ve kredi paketleri ile tıkanık olan piyasanın kısa süre için canlanmasının hedeflendiğini belirtti. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen dar ve orta gelirli yurttaşlar iyi bir haber olan bu paketin olumsuz etkileri de olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, “Sürekli af, erteleme, faizlerin belirli bir kesim için özellikle düşürülmesi borcuna sadık kişiler üzerine olumsuz bir etki yaratabilir. Özellikle ileriki yıllarda nasılsa af çıkar beklentisi ile borçların ve vergilerin ödenmemesi ile ilgili bir eğilim oluşabilir. Bu noktada haksızlık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Atılan adımların ekonominin genel gidişatı için kalıcı çözümler sunmadığını vurgulayan Gündoğdu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ekonomi şu anda 31 Mart'a kadar dondurulmuş durumda. Yapılan bu düzenlemelerin gerçek etkisi seçimden sonra ortaya çıkabilir. Şu an elde bulunan tüm imkanlar ile ekonomik daralma önlenmeye çalışılıyor. Ancak bu sadece daralmayı geciktirir. Kısa vadeli planların etkisi ülke ekonomisini yoluna koymak için yeterli değildir. İşin aslını mayıs gibi göreceğiz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) toplam 20 milyar liralık kredi sağlanacağını açıkladı. 13 bankanın katıldığı KOBİ Değer Kredisi kapsamında, imalat ve ihracatçı firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi için faiz oranı aylık yüzde 1.54 olarak uygulanacak. “Hazinemize etkisi yoktur. Kredi Garanti Fonu’nun tahsis edilmiş limitleri içinde yapılan bir uygulamadır” diyen Albayrak, 25 milyon lira ciro altındaki şirketlere uygun finansman verileceğini belirtti.