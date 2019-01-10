Albayrak: Kredi destek programının Hazine'ye etkisi olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, küçük ve orta büyüklükte işletmelere (KOBİ) toplam 20 milyar liralık kredi sağlanacağını açıkladı. 13 bankanın katıldığı KOBİ Değer Kredisi kapsamında, imalat ve ihracatçı firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecek. 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi için faiz oranı aylık yüzde 1.54 olarak uygulanacak. “Hazinemize etkisi yoktur. Kredi Garanti Fonu’nun tahsis edilmiş limitleri içinde yapılan bir uygulamadır” diyen Albayrak, 25 milyon lira ciro altındaki şirketlere uygun finansman verileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen KOBİ Değer Kredisi tanıtım programına katıldı. Destek programıyla 40 bine yakın işletmeye dokunulacağını belirten Albayrak, "Son 3-4 ayda yaşadığımız süreç ve bunun çıktıları dengelenme sürecinin adım adım devam ettiğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

KOBİ kredisi tanıtım toplantısında konuşan Albayrak'ın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

"Resesyon bekleyenler üzülmeye devam edecekler. Bakan deyince değil de, Dünya Bankası Başekonomisti deyince gibi...

"2018 hedeflerimizi tutturduk, 2019 motivasyonumuzu da daha üst bir noktaya taşıdık.

"13 bankamızın katılımı ile KOBİ Değer Kredisi destek paketimizle, işletmelerimize finansman desteği başlatıyoruz. Başta imalatçı ve ihracatçılarımız olmak üzere yıllık cirosu 25 milyon TL'nin altında olan KOBİ'lere uygun şartlarda finansman sağlıyoruz. Toplam 20 milyar liralık paketin tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İmalat ve ihracat sektöründeki firmalara 1 milyon lira, diğer sektörlere ise 500 bin lira kredi verilecektir. KOBİ Değer Kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek."

"Biz duygusal değil sağlıklı ve rasyonel yorum yapmalıyız. Bu kadan ço kgülüyor, neden gülüyor? Çünkü gerçeği biliyor. İnanıyor, pozitif bakıyor. Dünyada ne fırtınalar koparsa kopsun Türkiye her birinden ayağa güçlenerek kalktıysa bu kapasitesindendir.

"KOBİ değer kredisi 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faizle verilecek.

"İhracat ve imalat sektörlerine azami 1 milyon lira, diğer sektörlere 500 verilecek."