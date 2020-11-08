Albayrak'ın istifası AKP'den teyit edildi; işte ilk tepkiler

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından AKP cephesinden ilk tepkiler gelmeye başladı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, henüz resmî bir açılama yapılmayan istifa kararını doğrular nitelikte bir açıklama yaparken, "Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz" ifadesini kullandı. AKP Ankara Milletvekili ve Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını ifade ederken "Konu her bakımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindedir” dedi.

Albayrak'ın istifasına gelen ilk tepkiler şöyle:

AKP Grup Başkanvekili Muş da Albayrak: Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.

AKP Ankara Milletvekili ve Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Biz sizi çok seviyor, size inanıyor ve güveniyoruz Sn. Bakanım. Yolumuz Cumhurbaşkanımız, reisimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu...

AKP Kayseri Milletvekili ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Enerji, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde milli enerji alanında devasa adımlar atan, milli ekonomiden taviz vermeyen, en zor günlerde göreve gelip gece-gündüz mücadele eden Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın istifasının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul görmemesini umuyoruz.