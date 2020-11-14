Erdoğan, Berat Albayrak'ın görevden aldığı bürokratları Sayıştay Savcılıklarına atadı

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından bakanlıkta görevden aldığı bürokratlar dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sayıştay savcılıklarına atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’da geçen ocak ayında çok sayıda bürokrat görevden alınmıştı. Berat Albayrak’ın bakan olduğu dönemde gerçekleşen bu görevden almalar dikkat çekmişti.

Görevden alınan 20’ye yakın üst düzey bürokrat arasında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Karatürk de vardı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre, Karatürk dün Cumhurbaşkanı tarafından Sayıştay Savcılığı’na atandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak da görevinden alınan isimler arasında yer aldı. Çolak, dün Erdoğan tarafından Sayıştay Savcısı olarak atandı.

Savcılığa atanan bir diğer isim Ertan Erüz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yönetici olarak görev yapmıştı.

Mustafa İlhan da Sayıştay Savcısı olarak atandı.