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Yaşam

Alayda sırtından vurulan er, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olayla ilgili açıklama yapılmadı

05 Haziran 2018 19:40

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde Deniz Er Eğitim Alayı'nda, ateşli silahla sırtından vurulan 21 yaşındaki er Atilla Abatay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğim Alayı'nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Sırtından ateşli silahla yaralanmış halde İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan er Atilla Abatay, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili açıklama  henüz bir açıklamayapılmadı. (DHA)

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