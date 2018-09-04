Alaşehir'de Demet Akalın rüzgarı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında sahne alan şarkıcı Demet Akalın, hayranlarını coşturdu. Akalın\'ın kendisi için \'Evimizin kızı Demet Akalın\' yazılı döviz taşıyan hayranına teşekkür edip, konserde giydiği sarı kostümünü hediye etme sözü verdi.

Alaşehir 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen konserde pop müziğin güçlü seslerinden Demet Akalın sahne aldı. Yaklaşık 25 bin kişinin izlediği ücretsiz konserde \'Evli Mutlu Çocuklu\', \'Canıma Da Değsin\', \'Türkan\', \'Koltuk\' gibi hareketli parçalarını seslendiren Akalın, hayranlarını coşturdu. Dansçıları ile sahneye çıkan Akalın\'ınn seslendirdiği şarkılara hayranları da bulundukları yerden eşlik etti. Akalın, şarkıları kadar sahne performansıyla da dikkati çekti. Konser sırasında \'Evimizin kızı Demet Akalın\' yazılı döviz taşıyan hayranı Dilan Okyay\'ı farkeden Akalın, teşekkür edip, \"Korumam senin telefon numaranı alsın. Konserin sonunda üzerimdeki sarı elbiseyi sana bıraktıracağım. Eeee emek harcamış anam, emeğin karşılığını vermek lazım\" dedi.

Repertuvarında slow şarkılara da yer veren Akalın, bir ara konser alanını dolduran hemcinslerine seslenerek, \"Kızlar üzgünüm ama önce beyler. Hayatta mutlu olmak için, önce beyleri mutlu edeceksiniz. Bu şarkı sadece beyler için o zaman\" diyen Akalın, \'Ben Her Gece Sarhoşum\' şarkısını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Ali Uçak, Demet Akalın\'a çiçek verip, teşekkür etti.



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