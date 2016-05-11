Alarm erteleme sendromundan nasıl kurtulunur?

Uykunun en tatlı yerinde zır zır çalan alarmınızı sürekli erteliyor musunuz? Beş, on dakika aralıklı birden çok alarm kurmak uyanmak için yeterli olmuyor mu? İlk alarmın çalmasından itibaren yaklaşık 1 saat daha uyumaya devam edenlerden misiniz? "Sabahları alarmı sürekli erteliyorum, hep geç kalıyorum" şikâyeti sanıldığı gibi istemsizce yapılan bir davranış değil; disiplin sorunu.

Yarına Bakış'tan Nalan Kaya'ya konuşan Psikolog Hilal Yıldız'a göre, alarm erteleme sorununu aşmanın yolu öncelikle uyku düzeni oluşturmaktan geçiyor. Yıldız, alarm erteleme sorununu aşmak, öncelikle uyku düzenini oluşturmaktan geçiyor. Uyanmak için en doğru zamanı belirleyerek, uygun saat dilimine kurulan alarm da diğer bir çözüm yolu olabilir.

İşte önerilerden bazıları:

Yorulduğunuzda yatağınıza gidin ve uykuya orada dalın.

Uyku saatini, en azından yorulunca yatağa giderek dinlenme ihtiyacını karşılama alışkanlığını oturtmak, alarmı işlevine uygun olarak kullanmayı da beraberinde getirecektir.

‘Yoruldum uzanayım biraz telefonu kurcalayayım’, ‘biraz televizyonun karşısında dinleneyim’ gibi sizi daha da yoracak ve dinlenmenizi engelleyecek aktivitelerle uyku ihtiyacınızı ertelerseniz sabahları alarmı ertelemek de kaçınılmaz olur.

Herkes için ertelemenin farklı sebepleri olabilir. Sıkça alarm ertelemenin sebeplerden biri, ‘anlam eksikliği’ olarak biliniyor. Yapılması gereken iş anlamlı görünmüyorsa, o işe başlamak için yeterli motivasyon da bulunamıyor.

Ertelemenin öz-disiplinin zayıf olmasından kaynaklandığına dair görüşler de var. Kişi anlık keyiflere kapılarak, yapması gereken işleri erteliyor.

Erteleme davranışı duygusal bir durumdan kaçınarak, keyifsiz durumdan koruma amaçlı bir davranış olarak da ortaya çıkabiliyor.